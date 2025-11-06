Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer präsentierte Quartalsergebnisse

Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,12 SAR. Ein Jahr zuvor waren 0,290 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 506,4 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 421,2 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at