06.11.2025 06:31:29
Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer präsentierte Quartalsergebnisse
Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -0,12 SAR. Ein Jahr zuvor waren 0,290 SAR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 506,4 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 421,2 Millionen SAR umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
