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01.05.2026 06:31:29
Arashi Vision A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Arashi Vision A hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,440 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arashi Vision A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 83,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,48 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,36 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,235 CNY sowie einem Umsatz von 2,64 Milliarden CNY in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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