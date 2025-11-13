ARATA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ARATA lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 67,23 JPY. Im letzten Jahr hatte ARATA einen Gewinn von 70,83 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 252,11 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 245,92 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

