Arbeitgeberpräsident Dulger: EU muss wettbewerbsfähiger werden

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat zu einem wirtschaftspolitischen Kurswechsel in Europa aufgerufen, um die Europäische Union (EU) wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Er sagte auf dem Parteitag der CDU in Berlin, dass die Umgebung Europas sich verändert habe. Es seien neue Bedrohungen und Wettbewerbssituationen entstanden. Daran müsse Europa sich anpassen.

"Wir müssen etwas verändern, Europa muss wieder dynamischer werden, es muss digitaler werden, es muss schneller werden, weniger Bürokratie, mehr Außenhandelsabkommen", mahnte Dulger in einer Gesprächsrunde mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder.

Europa sei wichtig für die deutsche Wirtschaft, auch wenn in den vergangenen Jahren einiges nicht so gut gelaufen sei, wie die Unternehmer es sich gewünscht hätten. "Es ist für uns der Garant, dass wir weiterhin eine starke Exportnation bleiben können", so Dulger mit Blick auf die EU.

Die EU müsse wieder schneller werden und der Dschungel an Genehmigungsverfahren müsse gelichtet werden. Er lobte mit Blick auf den Europawahlkampf das Programm der Union. Allerdings gehe es nicht nur um die Erkenntnis um die wirtschaftlichen Missstände, sondern um das Handeln, wie der Arbeitgeberpräsident anmahnte.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2024 07:12 ET (11:12 GMT)