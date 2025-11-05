KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
05.11.2025 17:02:00
Arbeitslos wegen KI: Laut einer Studie holen Unternehmen ihre Mitarbeiter zurück
Studien zeigen: Bisher können KI-Modelle menschliche Mitarbeiter nicht ersetzen. Wer entlassen wird, könnte deshalb bald wieder am selben Schreibtisch sitzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
