Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
30.10.2025 08:46:00
Alphabet, Microsoft, Meta: Geschäfte der US-Techfirmen florieren dank KI
Die Wirtschaftskraft der KI-Tech-Konzerne in den USA nimmt fast beängstigende Formen an. Und Alphabet, Microsoft und Meta wollen weitere Milliarden investieren. Nur die Börse feiert nicht mit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Nachrichten
|
31.10.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
31.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
30.10.25