Arbor Realty Trust Inc. Q1 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Arbor Realty Trust Inc. (ABR):

Earnings: $0.629 million in Q1 vs. $30.44 million in the same period last year. EPS: $0.00 in Q1 vs. $0.16 in the same period last year. Revenue: $235.05 million in Q1 vs. $240.69 million in the same period last year.