Arbor Realty Trust Aktie
WKN: A0CAPU / ISIN: US0389231087
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08.05.2026 14:35:32
Arbor Realty Trust Inc. Q1 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Arbor Realty Trust Inc. (ABR):
Earnings: $0.629 million in Q1 vs. $30.44 million in the same period last year. EPS: $0.00 in Q1 vs. $0.16 in the same period last year. Revenue: $235.05 million in Q1 vs. $240.69 million in the same period last year.
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