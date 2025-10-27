Arch Capital Group LtdShs Aktie
WKN: 590336 / ISIN: BMG0450A1053
|
27.10.2025 22:43:55
Arch Capital Group Ltd Reveals Climb In Q3 Profit
(RTTNews) - Arch Capital Group Ltd (ACGL) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $1.34 billion, or $3.56 per share. This compares with $978 million, or $2.56 per share, last year.
Excluding items, Arch Capital Group Ltd reported adjusted earnings of $1.042 billion or $2.77 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.9% to $4.285 billion from $3.970 billion last year.
Arch Capital Group Ltd earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.34 Bln. vs. $978 Mln. last year. -EPS: $3.56 vs. $2.56 last year. -Revenue: $4.285 Bln vs. $3.970 Bln last year.
