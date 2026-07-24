Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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24.07.2026 16:45:00
Are Americans Saving Enough? New 2026 Data on 401(k) Balances by Age
Given the current cost of living, saving for retirement is no easy task. And yet, it's clear that most retirees will need more than Social Security to comfortably get through retirement.In March of this year, Fidelity Investments gathered data from 26,800 corporate defined contribution plans and 25.6 million participants to learn more about their average balance by age. Keep in mind, average balances tend to be higher than median balances because they include very high-income individuals. Here's what Fidelity learned:Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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