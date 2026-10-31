Quantum Computing Aktie
WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080
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31.10.2026 17:20:00
Are These 3 Quantum Computing Stocks Worth Buying Before 2027?
Aside from artificial intelligence, quantum computing is currently one of the most anticipated technology trends in the market. Investors are hoping that in the coming years, quantum computing companies will make significant breakthroughs that shift the industry toward widespread adoption.
Three companies that are leading the pack are IonQ (NYSE: IONQ), D-Wave Quantum (NASDAQ: QBTS), and Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI). Unfortunately for their shareholders, their share prices have all declined recently.
Year to date, IonQ stock is down 26%, Rigetti has tumbled 44%, and D-Wave has plunged 53%.
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|Quantum Computing Inc Registered Shs
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