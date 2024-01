ARE übernimmt von Signa alle Anteile am Bauprojekt Vienna Twentytwo

Die zur staatlichen Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) gehörende ARE Austrian Real Estate Development GmbH wird von der insolventen Signa Development deren Anteile am gemeinsamen Großprojekt Vienna Twentytwo übernehmen. Die Gremien von ARE und Signa hätten bereits zugestimmt, der Vertrag soll nächste Woche unterzeichnet werden, teilte die BIG am Freitagnachmittag mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Der Bau sei zu 80 Prozent abgeschlossen, grundsätzlich ausfinanziert und nicht von der Signa-Insolvenz betroffen, hieß es vor kurzem seitens der BIG. Das Vienna Twentytwo ist ein Ensemble aus insgesamt sechs Bauteilen, vier davon sind bereits fertiggestellt und übergeben. Die komplette Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant.

Das 15.000 Quadratmeter große Projektgelände liegt am Dr.-Adolf-Schärf-Platz, direkt gegenüber dem Donauzentrum. Das Projekt umfasst Miet- und Eigentumswohnungen, Büros, ein Hotel, Gastronomie und Geschäfte.

