Ares Capital CorpShs Aktie
WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035
|
28.10.2025 13:01:05
Ares Capital Corp. Q3 Profit Beats Estimates
(RTTNews) - Ares Capital Corp. (ARCC) reported earnings for third quarter that beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $404 million, or $0.57 per share. This compares with $394 million, or $0.62 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.5 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 0.9% to $782 million from $775 million last year.
Ares Capital Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $404 Mln. vs. $394 Mln. last year. -EPS: $0.57 vs. $0.62 last year. -Revenue: $782 Mln vs. $775 Mln last year.
