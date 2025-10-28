Ares Capital CorpShs Aktie

WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035

<
28.10.2025 13:01:05

Ares Capital Corp. Q3 Profit Beats Estimates

(RTTNews) - Ares Capital Corp. (ARCC) reported earnings for third quarter that beat the Street estimates.

The company's bottom line came in at $404 million, or $0.57 per share. This compares with $394 million, or $0.62 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn $0.5 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 0.9% to $782 million from $775 million last year.

Ares Capital Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $404 Mln. vs. $394 Mln. last year. -EPS: $0.57 vs. $0.62 last year. -Revenue: $782 Mln vs. $775 Mln last year.

