Arista Networks, Inc. Reports Advance In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - Arista Networks, Inc. (ANET) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $1.560 billion, or $1.22 per share. This compares with $853.0 million, or $0.67 per share, last year.

Excluding items, Arista Networks, Inc. reported adjusted earnings of $1.530 billion or $1.20 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 58.4% to $3.657 billion from $2.308 billion last year.

Arista Networks, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.560 Bln. vs. $853.0 Mln. last year. -EPS: $1.22 vs. $0.67 last year. -Revenue: $3.657 Bln vs. $2.308 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.26 To $ 1.30 Next quarter revenue guidance: $ 3.9 B To $ 4.0 B