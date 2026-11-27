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27.11.2026 06:31:29
Arizona Eagle Mining legte Quartalsergebnis vor
Arizona Eagle Mining präsentierte in der am 25.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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