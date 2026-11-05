Arko Holdings Aktie
ISIN: IL0003100117
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05.11.2026 13:23:59
ARKO Corp. Q3 Profit Drops
(RTTNews) - ARKO Corp. (ARKO) released earnings for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $9.25 million, or $0.08 per share. This compares with $12.01 million, or $0.10 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 18.3% to $2.390 billion from $2.021 billion last year.
ARKO Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $9.25 Mln. vs. $12.01 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $0.10 last year. -Revenue: $2.390 Bln vs. $2.021 Bln last year.
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