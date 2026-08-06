Anadarko Petroleum Aktie
WKN: 871766 / ISIN: US0325111070
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06.08.2026 22:59:30
ARKO Petroleum Corp. Q2 Sales Increase
(RTTNews) - ARKO Petroleum Corp. (APC) reported a profit for second quarter of $12.236 million
The company's earnings came in at $12.236 million, or $0.26 per share. This compares with $10.028 million, or $0.29 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 27.4% to $1.838 billion from $1.443 billion last year.
ARKO Petroleum Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $12.236 Mln. vs. $10.028 Mln. last year. -EPS: $0.26 vs. $0.29 last year. -Revenue: $1.838 Bln vs. $1.443 Bln last year.
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