18.02.2026 06:31:28
Armada Hoffler Properties: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Armada Hoffler Properties präsentierte in der am 16.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Armada Hoffler Properties ein EPS von 0,200 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 75,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 47,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 142,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,080 USD. Im Vorjahr waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 59,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 708,90 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 285,20 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
