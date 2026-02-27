Array Technologies legte Quartalsergebnis vor

Array Technologies hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Array Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,930 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,87 Prozent auf 226,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 275,2 Millionen USD gelegen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,730 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Array Technologies -1,950 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,22 Prozent auf 1,28 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 915,81 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at