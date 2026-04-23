Iran-Krieg und Ölpreisanstieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street schließlich mit Verlusten -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer

Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte. Die Wall Street bewegte sich abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag in Rot.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag kaum verändert.

So eröffnete der ATX etwas leichter und stand zunächst auch anschließend im Minus. Am Nachmittag pendelte er dann jedoch um die Nulllinie und schloss die Sitzung marginale 0,07 Prozent im Plus bei 5.813,69 Punkten.

Experten verwiesen vor allem auf die weiter steigenden Rohölpreise als Belastungsfaktor. Inflations- und Konjunkturrisiken nehmen zu, Aktien werden in diesem Umfeld gemieden. Die Stimmung an den Finanzmärkten sei zudem geprägt von Verunsicherung und Anspannung. Meldungen zum Nahost-Konflikt sind weiterhin marktbestimmend, schrieben die Helaba-Analysten.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück.

So startete der DAX bereits leichter und tendierte im Anschluss knapp unterhalb der Nulllinie. Er beendete den Handel 0,16 Prozent im Minus bei 24.155,45 Punkten.

Die fortdauernde Unsicherheit über den Nahost-Konflikt und steigende Energiepreise strapazieren zunehmend die Geduld der Anleger an den europäischen Aktienmärkten. Am Donnerstag stieg der Preis für die Ölsorte Brent über der 100-Dollar-Marke weiter an. Inflations- und Konjunkturrisiken nehmen zu, Aktien werden in diesem Umfeld gemieden.

Die V-förmige DAX-Erholung habe eine schnelle Einigung im Irankonflikt vorweggenommen, ordnete Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank die Kursentwicklung der letzten Wochen ein. Es werde nun aber immer klarer, dass es diese so nicht geben werde. "Die Anleger müssen erkennen, dass sie kurzfristig vielleicht zu optimistisch gewesen sind."

WALL STREET

Der Wall Street fiel nach der gestrigen Erholung am Donnerstag wieder zurück.

So zeigte sich der Dow Jones zur Startglockebereits tiefer, schaffte im Verlauf zunächst jedcoh den Sprung an die Nulllinie, bevor es wieder nach unten ging. Schlussendlich verabschiedete er sich 0,36 Prozent leichter bei 49.309,52 Zählern aus dem Handel.

Auch der NASDAQ Composite notierte zum Sitzungsstart schwächer und hielt sich weiterhin im Minus auf. Er beendete die Sitzung 0,89 Prozent im Minus bei 24.438,50 Punkten.

Die US-Aktienmärkte gaben nach ihren Rekordständen nach, da die Lage im Nahen Osten wieder unsicherer wurde. Eine mögliche Eskalation im Konflikt mit dem Iran treibt die Ölpreise nach oben und sorgt für Nervosität. Gleichzeitig fehltenfehlen Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran.

Donald Trump erhöht den Druck auf Teheran und setzt dem Land eine kurze Frist für Vorschläge zur Konfliktlösung. Der Iran wiederum signalisiert Stärke, unter anderem durch seine strategische Position an der Straße von Hormus. Trotz dieser Risiken lieferten viele Unternehmen, insbesondere im Tech-Sektor, weiterhin positive Quartalsergebnisse.

ASIEN

Die asiatischen Börsen wiesen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Verlust von 0,75 Prozent bei 59.140,23 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,32 Prozent auf 4.093,25 Zähler.

In Hongkong gab der Hang Seng um 0,95 Prozent auf 25.915,20 Einheiten ab.

Zwar hat US-Präsident Donald Trump die Waffenruhe im Krieg gegen den Iran auf unbestimmte Zeit verlängert, doch eine Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen lässt auf sich warten. Zudem ist die Straße von Hormus immer noch blockiert. Am Mittwoch hat Iran drei Schiffe beschossen, die durch die Meerenge fuhren, und zwei davon aufgebracht. Die Ölpreise legten daraufhin wieder zu.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX