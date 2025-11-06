|
Arvind Infrastructure: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Arvind Infrastructure ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Arvind Infrastructure die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 3,09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Arvind Infrastructure im vergangenen Quartal 1,41 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 47,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arvind Infrastructure 2,66 Milliarden INR umsetzen können.
