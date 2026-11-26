Arxi a Aktie
WKN DE: A429NG / ISIN: US04339D1054
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26.11.2026 02:22:04
Arxis: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Arxis (NASDAQ:ARXS) announced that revenue reached $564 million while free cash flow more than doubled to $150 million. The company is benefiting as customer production ramps across aerospace, defense, and industrial programs create a permanently higher revenue foundation. Three things management said stand out.
Arxis expands by winning design slots on critical platforms and by growing alongside increases in customer production. When multiple programs ramp production simultaneously, this double-barreled expansion accelerates revenue growth beyond the company's baseline targets.
Management buys specialized component makers at reasonable valuations using a disciplined mergers-and-acquisitions framework. Recent purchases of ceramic packaging maker StratEdge and precision bearing supplier Schatz Bearings, combined, for $151 million added niche technologies at less than 10 times estimated 2027 adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA).
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