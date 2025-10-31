Bird Aktie
WKN DE: BIRD01 / ISIN: NET000BIRD01
31.10.2025 09:51:14
As bird flu spreads in Europe, farmers cull poultry stock
H5N1 bird flu cases are rising in farm and wild flocks, leading to mass poultry culls and concerns about food supplies.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
