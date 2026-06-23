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23.06.2026 11:00:30
As Chinese Tech Pulls Ahead, U.S. Fears It Will Become Dependent
Chinese firms have some of the world’s most advanced technology. But U.S. officials say relying on it could come with a downside.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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