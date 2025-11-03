|
AS ONE präsentierte Quartalsergebnisse
AS ONE gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 28,57 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AS ONE ein EPS von 26,01 JPY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent auf 25,78 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
