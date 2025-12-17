Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
17.12.2025 17:00:00
As Warren Buffett Steps Down From the CEO Role at Berkshire Hathaway, It's the End of an Era. 3 Powerful Pieces of His Advice to Remember.
Warren Buffett has been leading holding company Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) since 1965. That's 60 years of market trouncing.As of the end of 2024, Berkshire Hathaway had gained 5,502,284% in per-share market value since Buffett took over, whereas the S&P 500 had gained 39,054% at the same time. When he leaves at the end of the year, it will be with an unmatched legacy and a trove of wisdom for investors.Buffett may still weigh in about market dynamics and the right approach to investing from a different perch, but he will no longer be writing the company's annual letters, chock-full of his nuggets of wisdom. Here are three of his gems to guide you as you continue your own investing journey.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Shmehr Nachrichten
Analysen zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Shmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. B
|429,85
|0,20%
|Berkshire Hathaway Inc. A
|640 000,00
|0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX wenig bewegt -- DAX freundlich -- US-Börsen stark -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag seitwärts. Am deutschen Aktienmarkt werden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.