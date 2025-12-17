Berkshir a Aktie

WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

17.12.2025 17:00:00

As Warren Buffett Steps Down From the CEO Role at Berkshire Hathaway, It's the End of an Era. 3 Powerful Pieces of His Advice to Remember.

Warren Buffett has been leading holding company Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) since 1965. That's 60 years of market trouncing.As of the end of 2024, Berkshire Hathaway had gained 5,502,284% in per-share market value since Buffett took over, whereas the S&P 500 had gained 39,054% at the same time. When he leaves at the end of the year, it will be with an unmatched legacy and a trove of wisdom for investors.Buffett may still weigh in about market dynamics and the right approach to investing from a different perch, but he will no longer be writing the company's annual letters, chock-full of his nuggets of wisdom. Here are three of his gems to guide you as you continue your own investing journey.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
