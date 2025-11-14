Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
14.11.2025 23:24:05
Berkshire reveals $4.3bn stake in Alphabet as it trims Apple holdings
Position in Google’s parent company could be one of the conglomerate’s final new investments under Warren BuffettWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
