Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
11.11.2025 07:16:00
Warren Buffett stärkt designierten Nachfolger bei Berkshire Hathaway - und spendet 1,3 Milliarden
Es ist womöglich sein letzter Brief als Berkshire-Chef an die Aktionäre: Warren Buffett hat sich demonstrativ hinter Nachfolger Greg Abel gestellt. Zugleich steckt er sein Geld schneller als bisher in wohltätige Zwecke.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!