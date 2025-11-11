Berkshir a Aktie

Berkshir a

WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

11.11.2025 07:16:00

Warren Buffett stärkt designierten Nachfolger bei Berkshire Hathaway - und spendet 1,3 Milliarden

Es ist womöglich sein letzter Brief als Berkshire-Chef an die Aktionäre: Warren Buffett hat sich demonstrativ hinter Nachfolger Greg Abel gestellt. Zugleich steckt er sein Geld schneller als bisher in wohltätige Zwecke.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
