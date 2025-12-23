|
ASAHI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
ASAHI veröffentlichte am 22.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,42 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,59 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,21 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,12 Milliarden JPY in den Büchern standen.
