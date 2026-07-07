Asiens Börsen im Minus

An den Märkten in Asien geht es am Dienstag abwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenstart weitgehend auf der Stelle.

Der ATX pendelte im Verlauf zunächst um die Nulllinie, bevor vorübergehend die Verkäufer die Oberhand gewannen. Doch im weiteren Verlauf konnte er wieder aufholen und verabschiedete sich nur minimale 0,01 Prozent tiefer bei 6.565,51 Punkten aus dem Handel.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich sehr dünn. Datenseitig rückten zu Wochenbeginn Stimmungsindikatoren in den Fokus der Marktteilnehmer. Das Interesse richtete sich dabei vor allem am Nachmittag auf die USA, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt rutschte zum Wochenstart nach einem neuen Rekord an die Nulllinie zurück.

Der DAX war mit einem kleinen Plus in den Handel eingestiegen und hat bei 25.900,10 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht. Im Verlauf wurden die Gewinne jedoch abgegeben und Verluste verzeichnet, bevor es an den Vortagsschluss zurück ging. Zum Sitzungsende war an der Kurstafel in Frankfurt wieder ein Gewinn von 0,15 Prozent bei 25.817,89 Zählern zu sehen.

Der DAX hat am Montag erstmals in seiner Geschichte die Marke von 25.900 Punkten überstiegen. Dafür war allerdings nur ein kleiner Schritt nötig, bevor rasch Gewinnmitnahmen einsetzten. So mancher Analyst zweifelt daran, dass der Höhenflug weiter gehen wird. Charttechniker Christoph Geyer sprach von einem inzwischen überkauften Markt. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank verwies auf die zuletzt "relativ schwachen Umsätze", denn sie setzten ein Fragezeichen hinter der Nachhaltigkeit des DAX-Ausbruchs.

Die von den USA geführten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über ein mögliches Friedensabkommen kommen nicht voran. Der Nato-Gipfel mit Milliarden-Investitionen steht bevor.

WALL STREET

Die US-Börsen starteten nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende mit stärkeren Tendenz in die neue Börsenwoche.

Der Dow Jones Industrial eröffnete etwas leichter und drehte direkt danach ins Plus, wobei er bei 53.060,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreichte. Nach einem Ausflug unter die Nulllinie gelang ihm wieder der Sprung zurück auf grünes Terrain. Schlussendlich ging er 0,3 Prozent stärker bei 53.056,80 Punkten in den Feierabend.

Dagegen startete der Techwerteindex NASDAQ Composite mit einem kräftigen Gewinn und baute diesen anschließend sogar noch aus. Er beendete die Sitzung 1,12 Prozent fester bei 26.121,16 Zählern.

Halbleiterwerte legten teils kräftig zu - in einer Woche, in der die südkoreanischen Speicherchip-Giganten Samsung und SK hynix den KI-Boom erneut auf die Probe stellen dürften. Samsung wird am Dienstag seine Geschäftszahlen vorlegen. Dem folgt die US-Börsennotierung von SK Hynix mit einem Volumen von rund 28 Milliarden US-Dollar. Diese Ereignisse gewinnen in einer Woche zusätzlich an Bedeutung, die kaum wichtige Wirtschaftsdaten bereithält und in der die US-Berichtssaison noch nicht wirklich anläuft.

ASIEN

Die Börsen in Asien geben am Dienstag nach.

In Tokio bewegt sich der Nikkei 225 1,92 Prozent nach unten auf 68.396,81 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil 1,04 Prozent auf 3.999,03 Zähler ab.

Verluste werden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng 0,42 Prozent auf 23.517,70 Indexpunkte abwärts geht.

Schwere Verluste in Seoul dominieren am Dienstag das Geschehen an den Börsen in Ostasien und Australien. Der in den vergangenen Wochen teils extrem volatile KOSPI sackt um 7,7 Prozent ab. Der Index gilt als stark technologielastig und leidet einmal mehr unter Gewinnmitnahmen bei Technologietiteln. Samsung Electronics rutschen kräftig ab, obwohl das Unternehmen einen 19-fachen Anstieg des operativen Gewinns im zweiten Quartal in Aussicht gestellt hat und damit eine Fortsetzung der Rekordgewinnserie inmitten des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) und der Nachfrage nach Chips für KI-Infrastrukturen und -Anwendungen. Konkret rechnet Samsung umgerechnet mit 58,47 Milliarden Dollar. Damit würde der operative Gewinn aus dem Vorquartal um 56 Prozent übertroffen. Der Quartalsumsatz soll sich der Prognose zufolge mehr als verdoppeln.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX