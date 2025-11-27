ASAHI Aktie

WKN: A0B7PR / ISIN: JP3110500000

27.11.2025 04:41:46

Asahi says 1.5 million customers' data potentially leaked in cyber-attack

The ransomware attack in September crippled Asahi's Japan operations and caused a drinks shortage.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
