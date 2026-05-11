Ascent Solar Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Ascent Solar Technologies hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ascent Solar Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 150,0 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,1 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at