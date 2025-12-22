22.12.2025 05:49:39

Asean-Staaten befassen sich mit Thailand-Kambodscha-Konflikt

KUALA LUMPUR (dpa-AFX) - Angesichts des andauernden Grenzkonflikts zwischen Thailand und Kambodscha will die südostasiatische Staatengemeinschaft Asean die Konfliktparteien an einen Tisch bringen. Beide Länder sagten zu, an einem Sondertreffen der Asean-Außenminister an diesem Montag in Kuala Lumpur teilzunehmen. Das Treffen soll sich nach Angaben des Gastgebers Malaysia mit der Situation an der Grenze zwischen beiden Ländern befassen.

Die malaysische Regierung äußerte ihre Hoffnung, das Treffen könne unter anderem die laufenden Bemühungen um eine Deeskalation und ein Ende der Feindseligkeiten unterstützen. Weitere Asean-Mitglieder sind Myanmar, die Philippinen, Singapur, Vietnam, Laos, Indonesien, Brunei und Ost-Timor.

Die Kämpfe an mehreren Stellen der thailändisch-kambodschanischen Grenze dauern bereits seit zwei Wochen. Hunderttausende von Menschen wurden auf beiden Seiten vertrieben. Hintergrund des Konflikts ist ein jahrzehntelanger Streit um Gebietsansprüche. Beide Staaten beschuldigen sich, eine zuletzt geltende Waffenruhe zuerst verletzt zu haben./dg/DP/he

