Ashikaga: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ashikaga hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 36,76 JPY. Im Vorjahresviertel waren 23,25 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 97,61 Milliarden JPY – ein Plus von 16,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ashikaga 83,44 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at