Ashland Global stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ashland Global lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ashland Global in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 478,0 Millionen USD im Vergleich zu 522,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 18,370 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ashland Global 3,36 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 13,68 Prozent auf 2,11 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,82 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at