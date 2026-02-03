|
03.02.2026 06:31:28
ASKA Pharmaceutical präsentierte Quartalsergebnisse
ASKA Pharmaceutical präsentierte in der am 02.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei 59,10 JPY. Im letzten Jahr hatte ASKA Pharmaceutical einen Gewinn von 54,23 JPY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,56 Prozent auf 19,23 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
