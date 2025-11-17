Hit Aktie

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

17.11.2025 01:01:45

Asking prices fall as UK housing market hit by budget speculation, Rightmove says

November drop of 1.8% is biggest for this time of year since 2012, with chancellor’s plans loomingBudget speculation has depressed the UK property market, figures from a leading property website have suggested, with asking prices slipping in the run-up to Rachel Reeves’s much anticipated fiscal set piece on 26 November.The average new seller asking price fell by 1.8%, or £6,589, month on month in November, the figures collated by the property website Rightmove set out, taking the average price tag on a British home put up for sale to £364,833. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
