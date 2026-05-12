ASM Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ASM Technologies äußerte sich am 09.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,48 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,59 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,35 Milliarden INR – ein Plus von 18,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ASM Technologies 1,15 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 41,65 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 21,28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 5,29 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 83,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,89 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at