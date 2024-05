ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

ASMALLWORLD AG erweitert ihr Reise-Portfolio mit The Solo Cruise Company



17.05.2024 / 06:00 CET/CEST



ASMALLWORLD AG erweitert ihr Reise-Portfolio mit The Solo Cruise Company Zürich, 17.05.2024 – Die ASMALLWORLD AG stellt ihr neuestes Projekt vor: The Solo Cruise Company ist ein spezialisiertes Reisebüro, welches sich auf Kreuzfahrtprodukte für Alleinreisende fokussiert. Mit dieser innovativen Ergänzung des ASMALLWORLD Reise-Portfolios soll die steigende Nachfrage nach Solo-Reisen im Luxuskreuzfahrtmarkt, insbesondere unter weiblichen Reisenden 55+, adressiert werden. The Solo Cruise Company, eine Marke der ASMALLWORLD AG, hat das Ziel ein umfassendes Angebot an Kreuzfahrtprodukten für Alleinreisende anzubieten. In Zusammenarbeit mit renommierten Kreuzfahrtgesellschaften wie Aqua Expeditions, Atlas Ocean Voyages, Crystal Cruises, Explora Journeys, Oceania Cruises, Ponant, Regent Seven Seas Cruises, Seabourn, Scenic und Silversea Cruises konzentriert sich das Unternehmen auf die Auswahl der besten Kreuzfahrtprodukte, welche speziell auf die Bedürfnisse von Alleinreisenden zugeschnitten sind. "Wir freuen uns, mit The Solo Cruise Company eine innovative Ergänzung unseres Reise-Portfolios vorstellen zu können. Damit erweitern wir unser Angebot mit hochklassigen und personalisierten Reiseangeboten die speziell auf die Bedürfnisse von Alleinreisenden zugeschnitten sind", sagt Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. Zwei Angebote: «Fully Hosted Journeys» und «Cruise-Only Featured Journeys” Das Hauptangebot besteht aus «Fully Hosted Journeys» und richtet sich ausschliesslich an weibliche Alleinreisende ab 55 Jahren und hat das Ziel neben einem spannenden Reiseerlebnis auch neue Kontakte zu fördern. Jede Kreuzfahrt hat dabei einen Reisebegleiter von The Solo Cruise Company an Bord, welcher den Reisenden während der ganzen Kreuzfahrt zur Verfügung steht und damit ein hochklassiges Solo-Reiseerlebnis von der Ankunft bis zur Abfahrt gewährleistet. Ergänzt wird das Angebot durch die "Cruise-Only Featured Journeys". Dies sind die besten Kreuzfahrten für Solo-Reisende, welche von den Experten von The Solo Cruise Company speziell für Alleinreisende ausgesucht wurden. Diese Reisen bieten den Kunden die besten Preise, qualitativ hochwertige Routen und umfassende Services für ein nahtloses Solo-Kreuzfahrterlebnis. The Solo Cruise Company - Luxuskreuzfahrten für Alleinreisende The Solo Cruise Company wurde von dem erfahrenen Reiseexperten Grant Holmes und seinem Partner Michael Cooper ins Leben gerufen, welche die Kreuzfahrtindustrie aus ihrer professionellen Historie, wie auch als Kunden sehr gut kennen. Das Paar erkannte, dass viele potenzielle Alleinreisende eigentlich gerne eine Kreuzfahrt machen würden, aber bei dem Gedanken, eine solche Reise zu buchen und alleine anzutreten, verunsichert sind. Aus diesem Grund hat sich The Solo Cruise Company auch entschlossen die "Fully Hosted Journeys" anzubieten, bei denen sich ein firmeneigner Reisebegleiter auch um die Reisegruppe kümmert und sicherstellt, dass die Gruppe vor, während und nach ihrer Reise gut betreut wird. "Wir hatten das Gefühl, dass sich viele Alleinreisende durch die derzeitigen Angebote nicht angesprochen fühlen. Diese konzentrieren sich in der Regel auf Paare und berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse von Alleinreisenden nicht. Wir wollten dies ändern und es den Frauen ermöglichen, die Reise ihres Lebens anzutreten. Eine Reise, auf der sie sich sicher fühlen und wo sie auch neue Freunde finden können", sagt Grant Holmes, Mitbegründer von The Solo Cruise Company. Mehr Informationen finden Sie unter www.thesolocruisecompany.com Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network ‘ASMALLWORLD’, betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1’000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hospitality-Consulting Firma, welche Eigentümern hilft, den Wert ihrer Objekte in jeder Phase des Lifecycles zu steigern, inklusive Akquisition, Entwicklung, Betreiben und Verkauf First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Jetbeds.com, eine Flugbuchungsportal spezialisiert auf Business- und First-Class-Flüge Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asw.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.first-class-and-more.de http://www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com www.jetbeds.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan V. Luescher, CEO

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com Hinweis Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche sind beispielsweise an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder vergleichbarer Ausdrücke erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Emittenten oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der Emittent verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

