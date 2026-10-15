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15.10.2026 14:52:00
Aspen Group Inc. Q1 Sales Decline
(RTTNews) - Aspen Group Inc. (ASPU.PK) revealed earnings for first quarter of $0.465 million
The company's earnings came in at $0.465 million, or $0.01 per share. This compares with $0.364 million, or $0.01 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 9.6% to $10.34 million from $11.44 million last year.
Aspen Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.465 Mln. vs. $0.364 Mln. last year. -EPS: $0.01 vs. $0.01 last year. -Revenue: $10.34 Mln vs. $11.44 Mln last year.
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