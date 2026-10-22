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Geändert am: 22.10.2026 09:28:36

ATX schwächelt -- DAX tiefer -- Asiens Börsen sinken

Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag nach unten.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt setzen am Donnerstag den Rotstift an.

Der ATX hat den Handel am Donnerstag 0,03 Prozent leichter bei 6.563,67 Zählern begonnen und sackt anschließend deutlich ab.

Der Wiener Aktienmarkt nimmt am Donnerstag den Handel mit einer schwachen Tendenz auf. Negativ aufgenommene Geschäftszahlen von US-Technologieriesen wie Tesla oder Meta drücken international merklich auf die Stimmung. Die Finanzmärkte befinden sich zudem in einem schwierigen Umfeld, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Durch die fehlenden positiven Perspektiven im Ukraine- und Irankrieg verharren die Energiepreise auf hohem Niveau, wodurch Inflations- und auch Konjunktursorgen geschürt werden, hieß es weiter von den Experten.
Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gibt am Donnerstag ab.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,57 Prozent tiefer bei 25.497,94 Punkten und verliert auch weiterhin.

Der DAX gibt am Donnerstag nach dem starken Vortag zunächst wieder ab. Tags zuvor war der DAX mit 25.706 Punkten zwar zeitweise auf das höchste Niveau seit vier Wochen geklettert. Letztlich blieb er aber wie beim jüngsten Anlauf in der Vorwoche unter seiner 50-Tage-Linie, die den mittelfristigen Trend abbildet. Auch die Erholung des US-Technologieindexes verlor am Vorabend an dieser Hürde ihren Schwung.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch im Plus.

Der Dow Jones schloss 0,69 Prozent höher bei 52.857,10 Punkten.
Auch der technologielastige NASDAQ Composite legte zu und ging 1,05 Prozent höher bei 26.702,86 Punkten aus dem Handel.

Ein erfreulicher Quartalsbericht und Fusionsüberlegungen bescherten SpaceX einen Kurssprung. Am Dienstag nach US-Börsenschluss berichtete der Raumfahrt- und KI-Konzern, dass nach einer langen Durststrecke im vergangenen Quartal ein Milliardengewinn erwirtschaftet wurde. "SpaceX scheint genau das geliefert zu haben, wonach der Markt gesucht hat: den Beweis, dass die Nachfrage im Bereich der KI nach wie vor sehr real ist", sagte Simon Wiersma, Chef-Anlagestratege bei der niederländischen Bank ING . "Das hat die Stimmung nicht nur gegenüber SpaceX selbst, sondern auch gegenüber dem gesamten KI-Ökosystem verbessert." Am Dienstag hatte der enttäuschende Börsengang eines südkoreanischen KI-Unternehmens die Stimmung getrübt. Hauptthema am Markt war und ist, ob sich die immensen Investitionen im KI-Bereich letztlich auszahlen.

ASIEN

In Japan notiert der Nikkei 225 zeitweise 2,27 Prozent tiefer bei 63.152,57 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 1,07 Prozent auf 3.673,22 Zähler nach unten.

In Hongkong gibt der Hang Seng 2,87 Prozent auf 22.968,07 Punkte nach.

An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Donnerstag auf breiter Front bergab. Durchwachsen ausgefallene Quartalsergebnisse von US-Technologieunternehmen können die Bedenken vieler Börsianer im Hinblick auf die Rentabilität der massiven Investitionen in künstliche Intelligenz nicht beruhigen. Während bei Tesla die Investitionsprognose gesenkt wurde, wurde sie bei Meta Platforms angehoben. Dazu kommen als Belastungsfaktoren die auf dem hohen Niveau wieder steigenden Ölpreise vor dem Hintergrund der andauernden Risiken für die Schifffahrt in der Strasse von Hormus, auch wenn dort die Durchfahrten zuletzt wieder zunahmen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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