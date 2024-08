Aspo (New): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aspo (New) hat am 14.08.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,180 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 153,5 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 132,6 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at