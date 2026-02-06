06.02.2026 06:31:28

Assa Abloy (B): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Assa Abloy (B) hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Assa Abloy (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,86 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,85 SEK je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,20 Prozent auf 38,31 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,58 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,87 SEK sowie einem Umsatz von 38,61 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 13,23 SEK beziffert. Im Jahr zuvor waren 14,08 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 152,41 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 150,13 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 14,60 SEK je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 152,78 Milliarden SEK beziffert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:52 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:02 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen