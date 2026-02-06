Assa Abloy (B): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Assa Abloy (B) hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Assa Abloy (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,86 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,85 SEK je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,20 Prozent auf 38,31 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,58 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,87 SEK sowie einem Umsatz von 38,61 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 13,23 SEK beziffert. Im Jahr zuvor waren 14,08 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 152,41 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 150,13 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 14,60 SEK je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 152,78 Milliarden SEK beziffert.

Redaktion finanzen.at