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11.05.2026 06:31:29
Assertio: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Assertio äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Assertio hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,100 USD je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 9,9 Millionen USD, gegenüber 26,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 62,51 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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