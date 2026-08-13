Astral Poly Technik stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Astral Poly Technik hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,47 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,02 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Astral Poly Technik im vergangenen Quartal 15,78 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Astral Poly Technik 13,61 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,43 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 15,82 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at