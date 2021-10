AstraZeneca-Aktie im Plus: Imfinzi-Kombination wirkt in Studie bei Gallengangskrebs

AstraZeneca hat in einer Phase-3-Studie mit dem humanen monoklonalen Antikörper Imfinzi laut Mitteilung eine "signifikante Verbesserung" des Gesamtüberlebens bei Patienten mit fortgeschrittenem Gallengangskrebs erreicht.

In der Studie Topaz-1 habe Imfinzi in Kombination mit einer Standard-Chemotherapie im Vergleich zur Chemotherapie allein die Gesamtüberlebenszeit "statistisch signifikant und klinisch bedeutsam" verlängert, teilte der an der Londoner Börse notierte Pharmakonzern AstraZeneca mit.In London steigt die Aktie derzeit um 1,51 Prozent auf 90,26 britische Pfund.

LONDON (Dow Jones)