NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Dass eine Phase-III-Studie zu Enhertu gegen neoadjuvanten Brustkrebs vor der Operation ihren primären Endpunkt erreicht habe, verringere die Risiken für das Mittel, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die gute Wirksamkeit und die verbesserte Sicherheit etablierten einen neuen Standard in der Behandlung./gl/bek



