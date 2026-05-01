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01.05.2026 06:31:29
AstraZeneca: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
AstraZeneca hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,64 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 396,88 ARS je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 21 678,50 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14 342,56 Milliarden ARS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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