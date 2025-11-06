Astronics B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Astronics B hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Astronics B -0,340 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Astronics B 211,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 203,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at