Asukanet: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Asukanet hat am 08.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,09 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Asukanet ein Ergebnis je Aktie von -0,430 JPY vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,73 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Asukanet einen Umsatz von 1,65 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at