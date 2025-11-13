Asustek Computer: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Asustek Computer hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,60 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,15 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,69 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at